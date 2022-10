Calenda punta ai voti di Silvio: "Forza Italia verso il declino, prendiamo i suoi elettori"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 09.29

Preroll

Carlo Calenda, nella sua intervista quotidiana – questa al Tg1 – ha parlato del nascente governo Meloni e delle frizioni continue con il Pd. Il leader di Azione ha però iniziato da Forza Italia che, secondo lui, «si avvia verso un declino rapidissimo, ma prendere i suoi voti non vuol dire prendere i suoi parlamentari. Questo governo deve governare, nessuno lo vuole far cadere. Deve fare la strada che gli elettori hanno scelto. Si deve verificare se è in grado di governare, altrimenti non se ne esce più».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Calenda ha poi parlato anche con il Corriere della Sera, dei rapporti ormai inesistenti con l’ex alleato Pd. «Letta non mi risponde. Non ho più sentito né lui né nessuno del Pd quindi anche sulle Regionali non abbiamo nessuna intesa. In Lombardia le strutture locali stanno lavorando per vedere se c’è lo spazio per un accordo ma nel Lazio non abbiamo notizie. Il Pd sta chiaramente puntando a rinsaldare i rapporti con il M5S e a escluderci», prosegue. «A livello nazionale non c’è nessuna interlocuzione. A livello nazionale infatti il Pd ha già scelto e ha scelto il M5S come testimonia l’accordo che hanno fatto per escluderci dalle vicepresidenze di Camera e Senato», spiega Calenda.

Middle placement Mobile

«Se da qui a mercoledì non ci sono novità non parteciperemo al voto perché una delle opposizioni è esclusa dall’accordo Pd -M5S, il che fa capire che sotto traccia un’intesa tra di loro su tutto c’è già. I dem non avendo più nessuna idea scelgono sulla base della consistenza elettorale. Dicono: i 5 Stelle hanno più voti andiamo con loro. Fossero i nazisti dell’Illinois farebbero lo stesso».