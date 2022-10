Lotito non tradisce Berlusconi e smentisce la frattura: "Resto fedele al partito e al mio amico Silvio"

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 14.16

Claudio Lotito, presidente della Lazio e neo senatore tra le file di Forza Italia, con una nota ha voluto smentire le voci che lo volevano pronto a lasciare Silvio Berlusconi, in aperto contrasto con la possibile nomina di Licia Ronzulli come capogruppo di Forza Italia.

«Leggo su alcuni organi di stampa di un mio imminente passaggio al partito di Fratelli d’Italia. È una notizia che non varrebbe la pena nemmeno di essere smentita per quanto sia infondata e capziosa: si basti pensare che nonostante nella passata legislatura fossi stato eletto tanto da aver avuto l’ok della Giunta delle Elezioni ma non mi è stato consentito di entrare in Senato per mancanza di una semplice presa d’atto, non ho mai tentennato né mi sono fatto ammaliare da qualche sirena che mi avrebbe voluto transitare altrove e ho sempre mantenuto la mia coerenza rimanendo legato a Forza Italia».

«Questa notizia, quindi, immagino sia stata sponsorizzata da qualcuno – aggiunge – al solo fine di rendermi `inaffidabile´, forse solo per avvantaggiarsi in quelli che saranno i futuri incarichi che spetteranno a Forza Italia e sui quali peraltro non sono mai intervenuto né sulla attribuzione nè tantomeno sulla valutazione dei colleghi. Voglio rassicurare tutti che resto e resterò fedele al partito e al presidente Silvio Berlusconi al quale mi lega un’amicizia da moltissimi anni», conclude Lotito.