Il Pd incassa il no del M5s: "Non vogliono lavorare con noi sul coordinamento dell'opposizione"

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 11.50

Preroll

Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, ha svelato un retroscena sulla proposta fatta dai democratici al M5s. Il Pd, infatti, voleva creare un coordinamento delle forze di opposizione, per un lavoro compatto contro il governo Meloni. Ma dal partito di Conte è arrivato un secco no.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Dai 5 stelle abbiamo ricevuto il loro no di fronte alla possibilità di attuare un coordinamento delle opposizioni e non stavamo parlando sicuramente di un’alleanza. È chiaro che non c’è volontà neppure di provare a lavorare insieme in Parlamento su quelli che saranno i provvedimenti. Vedremo poi con il tempo. Io dico che la ferita del 20 luglio è una ferita ancora aperta perché è la ferita dell’irresponsabilità”.

Middle placement Mobile

“A breve ci sarà un esecutivo che dovrà trovare delle risorse per affrontare i problemi che sono importanti per i cittadini italiani. Noi avremmo voluto affrontarli con quella vecchia formazione di governo, avremmo perso meno tempo ma loro pensano di voler continuare, forse perché è più redditizio dal punto di vista elettorale e di posizionamento a dire di no persino ad un coordinamento”.