Giro (Fi) e l'esegesi dei fogli di Berlusconi: "Compilati durante l'ultima riunione, a Meloni chiediamo un'apertura"

17 Ottobre 2022 - 10.17

Francesco Giro, ex senatore di Forza Italia, ha commentato il caso dei fogli scritti da Berlusconi contro Giorgia Meloni, un caso poi esploso nella dichiarazione “non sono ricattabile” da parte della leader di Fdi. Alla vigilia dell’incontro tra i due, che dovrebbe tenersi questo pomeriggio a Via dalla Scrofa, Giro ha raccontato i retroscena sulla compilazione di quei fogli.

“Quel foglietto è stato compilato durante la riunione di gruppo di Forza Italia, ma immediatamente dopo l’incontro non positivo con Meloni. Naturalmente i senatori di FI si erano accalorati nel difendere le aspettative di Forza Italia e quindi Berlusconi appuntava ciò che dicevano gli interlocutori. Lui da sempre ascolta e fissa sempre quello che viene detto. Lui poi è andato in aula, non credo che fosse voluto il fatto di far vedere quegli appunti. Io credo che la Meloni abbia tutto l’interesse a risolvere la questione e ad andare avanti”.

“Indubbiamente Meloni ha ottenuto un risultato straordinario, quindi è giusto che lei possa affermare il suo ruolo, ma è giusto anche confrontarsi con chi ha fondato il centrodestra, a cui tutti noi dobbiamo molto. Quello che noi richiediamo al nostro alleato FdI è di avere un atteggiamento aperto, dialogante con Forza Italia, che comunque ha chiuso all’8%, confermando il risultato delle elezioni europee. Una coalizione sta bene insieme, se c’è un buon rapporto e un’interlocuzione sempre aperta. Adesso si dovrà affrontare il nodo della lista dei ministri. Entro oggi si costituiranno i gruppi, verranno nominati i capigruppo e gli uffici di presidenza, quindi avremo tutti gli attori in campo. Credo che la settimana prossima avremo il nuovo governo”.