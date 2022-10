Bersani su La Russa e Fontana alle Camere: "La destra ha scelto profili identitari"

globalist Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 00.02

Bersani ha parlato chiaro: “La Destra ha scelto come criterio per la seconda e terza carica dello Stato, al di là delle persone, un profilo duramente e seccamente identitario. È legittimo ma è una scelta precisa. Sarebbe adeguato scegliere un profilo più aderente a quello della nazione e non del partito di appartenenza”.

Così Pier Luigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, commentando l’elezione di Ignazio La Russa in Senato e l’indicazione di Lorenzo Fontana alla Camera.

Quanto al discorso di insediamento di La Russa, per Bersani “riconoscere il 25 aprile non è fare un giro all’altare della Patria ma semmai fare un giro a Marzabotto. Altrimenti, La Russa dice di metterci anche la data del Regno d’Italia e io dico di metterci la nascita di Lorenzo il Magnifico! Il 25 aprile è divisivo, come è divisiva la Costituzione. La Russa si è messo in equilibrio tra quello che doveva dire e quello che poteva dire”.