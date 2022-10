Bonaccini e le difficoltà di Giorgia Meloni: "Sta nascendo un governo di basso profilo"

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 10.43

Stefano Bonaccini, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, ha commentato le profonde difficoltà che sta incontrando Giorgia Meloni nel costruire un governo degno di tal nome per far partire la nuova legislatura.

“Leggendo le cronache vedo un continuo rifiuto di importantissimi tecnici. Si va delineando un governo di basso profilo – dice Bonaccini – Spero che il governo venga formato prima possibile. Al Pd farà bene stare all’opposizione, perché ha governato tanti anni ma senza vincere le elezioni”.

Sulla possibilità di candidarsi come nuovo segretario del Pd, Bonaccini non ha ancora sciolto le riserve: “Nelle prossime settimane deciderò se candidarmi o meno. Deciderò in fretta, non è importante essere utili a se stessi ma alla comunità. Deciderò in fretta. Serve un nuovo gruppo dirigente al partito”.