Asilo gratis ai redditi inferiori ai 35mila euro: l'annuncio del presidente della Toscana

12 Ottobre 2022 - 15.13

Asilo nido gratuito per le famiglie toscane con basso reddito, lo ha annunciato il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, all’indomani del suo viaggio a Bruxelles per incontri istituzionali.

«Ieri a Bruxelles avevo un appuntamento con Helena Dalli, la commissaria europea per l’uguaglianza e le pari opportunità – ha detto Giani – e con lei abbiamo concordato la sua visita a Firenze, quando noi vivremo il ricordo del Social Forum che avrà come tema proprio la parità di genere, i diritti delle donne, l’affermazione della donna nella società».

«Con lei il 7 di novembre – ha aggiunto Giani – presenteremo il finanziamento per consentire a tutte le famiglie che hanno bambini piccoli di poter frequentare l’asilo nido gratuitamente con redditi familiari sotto i trentacinquemila euro. Mi sembra giusto che sia la commissaria europea competente per la materia a presentare questo intervento che pone la Toscana all’avanguardia in Europa».