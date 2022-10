Sondaggi politici, il M5s vicino al sorpasso sul Pd: sarà sfida tra Meloni e Conte?

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 10.19

Sondaggi politici, l’ultima rilevazione di Swg parla di un divario sempre minore tra il Pd e il M5s e che quello tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte potrebbe essere il vero duello di quest’inizio di legislatura.

Dopo la vittoria elettorale del 25 settembre, Fratelli d’Italia sarebbe ora ulteriormente in crescita arrivando a toccare quota 27,5%, quasi due punti percentuali in più rispetto al voto delle politiche. Per quanto riguarda i Cinquestelle, invece, sono distanti appena mezzo punto dal Pd – 17.5 contro 17 – con la sensazione che il sorpasso sia dietro l’angolo. In lieve ripresa la Lega, che si attesta all’8.2%, mentre Forza Italia e Terzo Polo perdono qualche punto decimale, fermandosi rispettivamente al 7.4 e all’8%.

In flessione anche Alleanza Verdi-Sinistra mentre il sondaggio di Swg dimostra come +Europa si attesti attualmente al 3,1% dopo che alle elezioni il partito di Emma Bonino non è riuscito a superare la soglia di sbarramento per una manciata di voti.