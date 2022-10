Paola De Micheli lancia la scalata: "Sarò la prima donna segretaria del Pd"

globalist Modifica articolo

Paola De Micheli ufficializza la propria candidatura a segretaria del Pd e, dalle colonne del Corriere della Sera, ha lanciato la sua personale sfida. “Giorgia Meloni sarà la prima donna premier e io la prima segretaria del Pd, guiderò l’opposizione e torneremo a vincere. Sarò l’anti Meloni perché mi preoccupa molto il modello dei governi ungherese e polacco, che comprime le diversità in favore di una semplificazione deteriore. Non mi candido solo se vinco. Mi candido, poi vinco. A furia di marcarsi a uomo finiranno per spaventarsi e vincerò io”.

“La mia candidatura è vera, anche se molti provano a silenziarla. Io ho ragioni potenti per candidarmi alla segreteria di un partito che è scalabile. Siamo il partito che ha fatto più leggi a favore delle donne, ma poi le candidature a sindaco o presidente di Regione sono rarissime. E la colpa è anche della misoginia di alcune donne che, con un po’ di accidia, si sentono soddisfatte da un ruolo ancillare”.