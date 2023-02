De Micheli (Pd): "Meloni abile? Non ho problemi a dirlo... Io ultima? Ne è valsa la pena"

globalist Modifica articolo

21 Febbraio 2023 - 15.55

Che Giorgia Meloni “sia stata abile che problema c’è a riconoscerlo? Ha vinto le elezioni, è la prima donna premier, una donna non di sinistra e il femminismo è di sinistra. Detto questo io l’opposizione alla Meloni la faccio sulle cose che fa, tipo ora che ha fatto questa catastrofe sul Superbonus “.

Domenica va a votare alle primarie? “Abbiamo una serie di riunioni, alla fine del percorso lo decideremo. Quando fai delle candidature come le nostre, che hanno un’adesione appassionata alle nostre idee, penso che valga il doppio tenere tutti coinvolti e condividere le decisioni”.

“Io ultima alle primarie Pd? Però abbiamo avuto affermazioni molto importanti in Sicilia, Calabria e Basilicata, dove sono arrivata seconda dietro a Bonaccini. Che dire, io ho investito sui circoli del Pd loro hanno deciso di non ricambiare ma va bene così. Io ero l’unica candidata a non avere il sostegno dei gruppi nazionale, ho fatto un investimento sugli iscritti e qualcosa è tornato. Ne è valsa la pena, ne vale sempre la pena perchè io voglio bene al Pd. Poi a un certo punto si è un po’ polarizzato il confronto”.