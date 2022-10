Vendola sul Pd: "L'èlite moderata ha portato al naufragio, è malato di governismo"

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 09.32

Nichi Vendola è tornato a parlare della situazione del Pd, in un’intervento pubblicato su Repubblica. L’ex governatore della Puglia ha provato una critica costruttiva nei confronti del partito che dovrà ricostruirsi dopo la sconfitta elettorale del 25 settembre scorso.

“Il Pd si è sempre più ammalato di governismo, di moderatismo, di trasformismo. Non lo dico con l`indice puntato o per civetteria polemica, lo dico perché qui sono i nodi che occorre districare: la sinistra del galleggiamento in un presente senza futuro è condannata al naufragio. Il realismo senza principio di realtà è solo cinismo e resa”.

“Sarebbe dunque un annuncio da batticuore se non fosse così difficile crederci: il Pd che si mette in gioco? Che apre la costituente di un soggetto nuovo? Che sceglie di rischiare il mare aperto? Beh, l`impressione è che un Pd così non esista in natura, che sia una speranza di cartapesta, logorata e falsificata dalla fisiologia reale di un partito balcanizzato e irrisolto, ondivago nelle idee ma ben saldo nelle pratiche di potere, attratto fatalmente al centro, e speculare all`immagine dell`establishment. Un soggetto ricco di risorse morali e intellettuali, pensato come fusione della sinistra post-comunista con il cattolicesimo democratico, ma mutatosi in qualcosa di simile ad un partito liberalgovernista, guidato da una élite moderata in concorso con quei potentati locali che presidiano le reti del consenso, talvolta con metodi che meriterebbero la prosa sferzante di Gaetano Salvemini”.