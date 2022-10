Le piroette dialettiche della destra, Tajani: "Ci sarà qualche tecnico, ma sarà politico"

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 10.18

Preroll

Antonio Tajani conferma la confusione dialettica, e non solo, in cui la destra di Meloni e Salvini sta tentando di costruire il nuovo governo. Da un parte la coalizione deve soddisfare la presunta voglia di rinnovamento del proprio elettorato, dall’altra si sta adagiando sul ricalcare la recente esperienza di Draghi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Tecnici al governo? Il punto è la qualità. Se c’è qualche tecnico – sempre di area perchè il `non politico´ non esiste – non sarà un problema. Deve essere di qualità e spessore ma il governo sarà politico. In questa situazione, con la guerra alle porte dell’Europa, potremmo giocare un ruolo di primo piano, e per questo dobbiamo avere le migliori donne e uomini al governo», ha aggiunto.

Middle placement Mobile

“Il tetto al prezzo del gas è fondamentale”

Dynamic 1

Il tetto al prezzo del gas è fondamentale perchè strumento migliore per fermare l’inflazione e le speculazioni. «Questa scelta è però legata anche a come ci poniamo nei confronti di Putin. Mi auguro – ha aggiunto – che la Germania cambi la sua posizione, è una scelta unilaterale» quella dei 200 miliardi di euro contro il caro energia «che non va nell’interesse europeo. In questo modo l’Ue si indebolisce e fa un regalo a Putin».