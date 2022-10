Rauti (Fdi): "Nessun litigio Draghi - Meloni, anche se sul Pnrr..."

globalist Modifica articolo

6 Ottobre 2022 - 11.54

Isabella Rauti, senatrice di Fdi, ci ha tenuto a ribadire che il governo Meloni sarà in continuità con quello Draghi e che tra i due non c’è stato alcuno scontro. Ma poi lascia intendere che Draghi abbia detto cose non vere sul Pnrr. “Io capisco alcune ricostruzioni giornalistiche che ho letto anche nella rassegna di oggi ma non è così, non c’è nessuno scontro. Si sta cercando di fare una transizione che sia normale, da paese normale, con un normale passaggio di consegne. Dopodiché il presidente Draghi ha sottolineato che per quanto riguarda il Pnrr è tutto in ordine, ma in realtà non è esattamente così”.

“Questo non lo diciamo soltanto noi, lo dice anche appunto la stessa stampa di oggi perché ci sono molti decreti attuativi fermi, ci sono molti progetti ancora da rendicontare. Quindi c’è un certo ritardo che va recuperato. C’è una volontà positiva che è quella ovviamente di non perdere i finanziamenti, non perdere questa possibilità”, spiega Rauti.

“Un giorno – prosegue – la stampa dipinge Giorgia Meloni come una neodraghiana e solo perché semplicemente si consulta per una passaggio di consegne, come in ogni paese normale. Il giorno dopo, siccome si solleva un oggettivo ritardo nel Pnrr, si dice che la colpa verrà data a noi. Anche se la colpa non sarà nostra, così ovviamente diventa uno scontro tra il premier uscente ed il premier in pectore. Io farei un bilanciamento di questo. Io invece immagino una transizione come la situazione richiede anche perché la situazione è complessa, è difficile, ci vuole un senso di responsabilità da parte di tutti. Non è né una rottura, né un problema diverso e nuovo rispetto a quello che ci aspetta”.