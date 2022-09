La destra già litiga, Rauti risponde a Berlusconi: "Vuole la regia della coalizione? Non so cosa intenda..."

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 10.31

Preroll

Isabella Rauti, esponente di Fdi e figlia del neofascista dell’Msi Pino Rauti, ha commentato le parole di Silvio Berlusconi che, all’indomani della vittoria elettorale della destra, ha parlato di una fantomatica “regia” che sarebbe stata di sua competenza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Questa coalizione è un’alleanza di programma e di governo nella quale crediamo, un’alleanza trainata da Fratelli d’Italia. Non so cosa si intenda per regista e regia, so che la comprensione del governo comprenda che ci sia un presidente che viene espresso dal partito che ha preso più voti, che è Fratelli d’Italia».