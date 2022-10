Lollobrigida (Fdi): "Il governo Meloni sarà concentrato sulle emergenze degli italiani"

globalist Modifica articolo

5 Ottobre 2022 - 14.42

Fdi ha tenuto la riunione dell’esecutivo nazionale a Via della Scrofa, una riunione di circa 3 ore durante le quali con Giorgia Meloni si è discusso dell’indirizzo del prossimo governo. All’uscita, il capogruppo Francesco Lollobrigida ha parlato con i cronisti presenti. “Abbiamo lavorato per affrontare questioni contingenti particolarmente rilevanti che riguardano le emergenze degli italiani. Le ore concitate che Giorgia Meloni dovrà affrontare richiedono un mandato pieno, che per altro non le abbiamo dato noi ma gli elettori con il voto”.

“La riunione è stata lunga, difficile sintetizzarla – ha aggiunto – Abbiamo ragionato molto sulle priorità della nazione. Anche un movimento come il nostro che in questa fase ambisce a esprimere il presidente del Consiglio, deve organizzarsi per rispondere a quello che è il nostro primo impegno cioè dare agli italiani la realizzazione di un programma che abbiamo scritto, risolvere i problemi contingenti, lavorare sulla strategia”.