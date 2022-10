Energia, Bonelli sfida Meloni: "Contro i rincari deve tassare gli extraprofitti"

globalist Modifica articolo

4 Ottobre 2022 - 15.46

Preroll

“Se Giorgia Meloni, così come ha dichiarato, è intenzionata a sostenere ogni azione volta a contrastare fenomeni speculativi sul costo dell’energia allora ammetta che è necessario tassare al 100% gli extraprofitti e ridistribuirli per famiglie e imprese. Il tempo dei proclami ormai è finito. Chi si candida a governare il Paese deve assumersi la responsabilità di trovare soluzioni a una situazione sempre più drammatica”. Lo afferma il portavoce di Ev e esponente di Avs, Angelo Bonelli.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Da ben prima della campagna elettorale, abbiamo sempre sostenuto che per affrontare questa crisi bisogna costruire una politica che fermi il caro energia utilizzando al 100% gli extraprofitti. Ci troviamo in un’economia di guerra ed è inammissibile che si sia accumulata una ricchezza che il ministero dell’economia quantifica all’incirca per 50 miliardi di euro in soli 9 mesi. Questo francamente è inaccettabile da tutti i punti di vista. Tassare gli extraprofitti delle grandi aziende energetiche al 100%, in modo da bloccare le bollette per 19 milioni di famiglie e per le piccole medie imprese, sarebbe un’azione di vera giustizia sociale”, conclude Bonelli.