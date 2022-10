Calenda e Renzi, il polo dei modesti: "Dobbiamo essere il primo partito alle Europee"

globalist Modifica articolo

3 Ottobre 2022 - 21.53

Il Polo degli onesti che spera di fare un po’ di campagna acquisti tra gli ex renziani che pogrebbero lasciare il Pd e qualche forzista o emarginato della destra i cerca di riciclo. Difficile che si facciano largo tra il ‘popolo’, visto che usare i jet privati per fare la campagna elettorale è vagamento uno schiaffo in faccia agli italiani che non arrivano a fine mese e che sono più dei milionari che tanti piacciono ai sedicenti ‘riformisti’.

Carlo Calenda e Matteo Renzi si sono visti oggi, secondo quanto si apprende da fonti di Iv-Azione.

E’ stata espressa grande soddisfazione per il lavoro comune svolto e il desiderio di procedere insieme. Ora la priorità è formare i gruppi unitari: un capogruppo andrà ad Azione e uno a Iv. Inoltre, nel mese di novembre si lavorerà sulla federazione unitaria.

L`obiettivo, continuano le fonti di Iv e Azione, è essere il primo partito alle europee 2024 e soddisfazione e stata espressa anche alla luce dei sondaggi. Sulle regionali ogni decisione verrà presa insieme a tempo debito.

Tra i primi appuntamenti congiunti, infine, una grande iniziativa sui giovani e con i giovani che hanno votato la lista ‘Italia sul serio’, risultata la prima tra gli under 25.