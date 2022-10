Tajani conferma il malumore di Forza Italia: "Vogliamo pari dignità con la Lega"

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 11.18

Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della visita al Villaggio di Coldiretti a Milano ha confermato le parole di Silvio Berlusconi a La Stampa, che ha chiesto a Giorgia Meloni lo stesso trattamento che sarà dato alla Lega nel prossimo governo.

«Come ha detto oggi anche Berlusconi abbiamo pari dignità con la Lega visto che abbiamo preso gli stessi voti. L’importante, però, sono i contenuti, non è una questione di poltrone. Pari dignità – ha aggiunto – vuol dire una posizione bilanciata, questo è importante anche per noi per dare un contributo come anima popolare e anche per l’importanza del ruolo di Silvio Berlusconi»