Renzi ne fa una questione personale: "La vittoria di Meloni? E' tutta colpa di Letta"

1 Ottobre 2022 - 12.18

Come Carlo Calenda, anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi non fa altro che parlare del Pd. A margine dell’incontro con gli elettori al Superstudiopiù di via Tortona, commentando i risultati delle elezioni politiche, l’ex segretario dem ha voluto infierire su Enrico Letta.

“Qui c’è un unico grande responsabile della vittoria della Meloni. L’unica persona che Giorgia Meloni deve ringraziare è Enrico Letta, che ha sbagliato tutto. Dopo questa campagna elettorale incredibile del Pd, masochista, tutti abbiano piena consapevolezza di questo. Noi sappiamo che il Pd è il passato di questo Paese, questa storia qua Renew Europe è il futuro. Il presente purtroppo è una situazione molto complicata con la Meloni al governo. Noi faremo di tutto per rispettare l’esito del voto e contemporaneamente incalzare con un’opposizione leale ma durissima è rigorosa”.