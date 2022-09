Fratelli d'Italia i forcaioli (con gli altri): "Battisti declassato a detenuto comune, vergogna"

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2022 - 14.35

Cesare Battisti è stato declassato da detenuto di alta sicurezza a detenuto comune. L’ex terrorista rosso, attualmente nel carcere di Ferrara, potrebbe essere spostato in quello di Parma. I primi a intervenire, con la bava alla bocca, sono stati gli esponenti di Fratelli d’Italia. Utilizzando questo sfrenato desiderio forcaiolo per meri fini propagandistici, il partito di Giorgia Meloni dimentica ad esempio che personaggi come Giusva Fioravanti e Francesca Mambro (autori della strage di Bologna del 2 agosto e di altri reati, ndr) sono stati condannati all’ergastolo e attualmente restano a piede libero.

E’ Andrea Delmastro Delle Vedove, responsabile giustizia di FdI, a stracciarsi per primo le vesti: “Ultimo soccorso al terrorismo rosso. Una aberrazione! Dopo anni di latitanza, appena assaggiato il regime carcerario italiano il criminale terrorista ottiene la declassificazione a detenuto comune. Una vergogna! Ancora più una vergogna che il DAP stia prendendo questa gravissima e scellerata decisione a pochi giorni dal cambio del governo. L’impunità del terrorismo rosso non è certamente la politica che il governo di centrodestra intende mettere in campo”.