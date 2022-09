Aborto, Laura Boldrini contestata in piazza: il video del diverbio con alcune giovani manifestanti

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2022 - 09.54

La manifestazione in difesa del diritto all’aborto, che si è tenuta ieri sera a Roma, ha visto Laura Boldrini allontana da alcune manifestanti di “Non Una di Meno” che hanno accusato l’ex presidente della Camera di aver contribuito al rendere a pagamento la pillola del giorno dopo.

«Abbiamo allontanato la Boldrini, che non è ben accetta in una piazza per i diritti delle donne – si legge in una nota firmata da Giulia Calò, studentessa di Potere al Popolo che ha dato vita alla contestazione – siamo scese in piazza contro il futuro governo Meloni per rivendicare il diritto all’aborto, e allo stesso tempo non accettiamo la presenza di chi rappresenta il simbolo di una politica guerrafondaia come quella del Partito Democratico che ha governato negli ultimi anni soprattutto con il Governo Draghi e ha negato i diritti con i tagli alla sanità e al welfare. In questa Regione a guida Zingaretti i consultori sono sottodimensionati, la contraccezione è a pagamento e il 70% dei medici è obiettore. Noi siamo con i giovani, i precari, gli abitanti dei quartieri popolari, non con chi fa le passerelle e poi ci nega il futuro. Costruiamo l’opposizione al governo Meloni, come lo siamo stati dell’agenda Draghi!»

Il video dell’acceso diverbio è diventato presto virale sul web.