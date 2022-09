Bonelli blocca il presidenzialismo della destra: "No, l'Italia ha bisogno di risposte sulla crisi sociale"

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022 - 14.54

Angelo Bonelli, neo eletto nelle file di Europa Verde, ha espresso il suo secco no alla proposta del centrodestra che vuole introdurre una riforma presidenziale nella Costituzione. «Proporre la bicamerale adesso per introdurre il presidenzialismo? Anche no, grazie».

«Quello di cui ha bisogno l’Italia oggi è di parlare del caro energia, dare una risposta alla crisi sociale e dare anche una risposta alla grave crisi climatica del Paese». Necessario, per Bonelli, «restituire gli extraprofitti delle società energetiche alle famiglie e alle imprese italiane. Di questo dobbiamo parlare anche attraverso una riunione d’urgenza del parlamento italiano».