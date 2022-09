Beppe Sala mette in guardia sulla destra al governo: "Attaccheranno subito Costituzione e diritto all'aborto"

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022 - 16.05

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha pubblicato sui social un appello all’attenzione su quello «Vi invito a riflettere sul fatto che al giorno tre dopo le elezioni, oltre alla volontà di cambiare la Costituzione perché sarebbe troppo vecchia, gli esponenti di Fratelli d’Italia vanno subito sulla legge 194, che garantisce il diritto all’aborto». Lo ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della vittoria alle elezioni di Fratelli d’Italia.

«Sappiamo bene cosa significa toccare quella legge. C’è un’intera visione del mondo dietro a questa ambizione. Ecco: non è la mia visione. Per cui mettiamoci in testa una cosa. Si può parlare di segreterie e di congressi, ma c’è subito, da oggi, da lottare per difendere le ragioni di tutti coloro che riteniamo di rappresentare. Se non saremo in grado di farlo, cercheranno altri rappresentanti, veri o presunti tali».