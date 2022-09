Zingaretti indica la via al Pd: "Faremo un'opposizione netta, chiara e responsabile"

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 10.21

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, a margine del Social Football Summit in corso allo Stadio Olimpico ha commentato il risultato elettorale in ottica Pd, individuando il campo in cui agirà il suo partito.

«Se mi preoccupa la situazione nazionale? La democrazia ci colloca in un ruolo che è quello dell’opposizione, la faremo, com’è stato detto ieri, in maniera netta, chiara e responsabile».

Poi, sulle Regionali del 2023, Zingaretti ha dichiarato:

«Non dipenderà da me, non sarò candidato, ma quello che posso augurarmi è che prevalga, com’è prevalso in questi mesi, un senso e uno spirito di collaborazione perché abbiamo fatto e stiamo facendo un grande lavoro. Mi auguro che si apra un confronto a partire da questo patrimonio comune di