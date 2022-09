Due ex consiglieri del Pdl dovranno risarcire con 110 mila euro per 'danni d'immagine' la Regione Sardegna

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 15.20

Due ex consiglieri regionali della Sardegna, già condannati per peculato nell’ambito delle inchieste della procura di Cagliari sulle spese dei fondi dei gruppi consiliari, dovranno risarcire la Regione per il danno d’immagine arrecato con il loro comportamento.

Come scrive sull’Agi.it Roberta Secci, lo prevedono due distinte pronunce della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Sardegna, nei confronti di altrettanti ex consiglieri del Pdl: Carlo Sanjust dovrà pagare 60 mila euro, mentre Onorio Petrini è stato condannato a versarne 50 mila.

In sede penale Sanjust in primo grado aveva subito nel 2015 una condanna, in abbreviato, per peculato a due anni e 4 mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, pena poi confermata in appello. Il suo ricorso in Cassazione l’anno scorso era stato giudicato inammissibile.

Gli era stata constestata l’appropriazione indebita, tra il 2009 e il 2010, di 23.340 euro di fondi pubblici, usati da Sanjust per pagare i servizi di allestimento e catering per il suo ricevimento di nozze nella Galleria Umberto I del Bastione di Saint Remy di Cagliari, il 9 maggio del 2009.

Inoltre, tra il 2011 ed il 2012, il consigliere del Pdl aveva erogato 27 mila euro a un’associazione politico culturale cagliaritana per l’organizzazione di incontri e convegni.