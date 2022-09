Katharina Barley (SpD): "Giorgia Meloni è un pericolo per l'Europa"

globalist

26 Settembre 2022 - 01.58

Gli estremisti di destra vincono e gli ammiratori di un tempo di Mussolini sono alle soglie del governo.

La leader di Fratelli d’Italia (Fd’I) sarà una presidente del Consiglio i cui «modelli politici» sono il capo del governo ungherese, Viktor Orban, è l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Pertanto, la vittoria del centrodestra alle elezioni in Italia è «preoccupante».

E’ quanto affermato dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Katharina Barley, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD).

Intervistata dal quotidiano «Die Welt, Barley ha aggiunto che, nonostante la retorica per l’Ue sfoggiata durante la campagna elettorale, «Meloni non può nascondere il fatto che rappresenta un pericolo per una coesistenza costruttiva in Europa».