Von der Leyen, arriva la precisazione: "Nessun intervento sulle elezioni italiane, lavoreremo con qualsiasi governo"

23 Settembre 2022 - 17.23

Il portavoce di Ursula Von der Leyen, Eric Mamer, ha puntualizzato la posizione della presidente della commissione Ue, dopo le dichiarazioni rivolte alle elezioni in Italia. “Penso che le sue dichiarazioni parlino da sole”, e non facevano riferimento alle imminenti elezioni italiane.

“E’ assolutamente chiaro – ha sottolineato Mamer – che la presidente non è intervenuta sulle elezioni italiane quando ha fatto riferimento agli strumenti” per la tutela dello stato di diritto, e “si è riferita esplicitamente ad altri paesi dell’Unione europea”, ovvero l’Ungheria e la Polonia, con cui sono in corso delle procedure comunitarie in quest’area.

Von der Leyen, ha continuato il portavoce, “metteva in evidenza il ruolo di guardiana dei Trattati Ue della Commissione, in particolare nel campo dello stato di diritto, ma ha anche esplicitamente detto, nella sua risposta, che naturalmente la Commissione lavorerà con qualsiasi governo ci sia dopo le elezioni, e che abbia la volontà di lavorare con la Commissione europea”, ha concluso.