Renzi attacca M5s e sinistra: "Se volete votare di sussidi votateli mentre noi..."

21 Settembre 2022 - 21.32

Terzo Polo contro tutti. Ma soprattutto contro il Pd e la sinistra. “Per me l’unica strada è la serietà: se volete vivere di sussidi e assistenzialismo votate Cinque Stelle. Io, invece, penso che il modo giusto sia di fare un grande investimento sul Mezzogiorno, su Napoli e sulla Campania, portando a compimento le opere che abbiamo iniziato, dal rilancio di Pompei agli investimenti sulla città metropolitana, che però hanno bisogno di essere molto più veloci. Per cui basta burocrazia, basta sperperi».

Così Matteo Renzi oggi a Napoli alla manifestazione elettore di Azione-Italia Viva alla Stazione Marittima «Io credo – ha aggiunto – che la divisione sia tra chi fa le cose sul serio e chi vive di populismo e quindi per essere in grado di voltare pagina per me l’unica possibilità è votare il Terzo Polo».