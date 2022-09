Bobo Craxi: "Il Pd è l’unica a spinta dorsale del sistema ma serve anche il socialismo"

Antonello Sette

20 Settembre 2022 - 14.17

Preroll

Bobo Craxi, al di là dei sondaggi sfavorevoli, quelle di domenica prossima sono le elezioni più complicate di sempre per il Pd e, più in generale, per le forze progressiste di questo Paese?

OutStream Desktop

Top right Mobile

E’ stato un errore collettivo rompere il fronte del centrosinistra e, nello scenario che si è delineato, il Partito Democratico e i suoi alleati sono quelli che più hanno da perdere, specie in una campagna elettorale così breve e all’insegna degli slogan. C’è stata, nel frattempo, una rimozione collettiva dei mandanti e degli esecutori materiali della caduta del Governo Draghi. Sembra quasi che si sia immotivatamente autoeliminato ed, eventualmente, in mancanza di carnefici con un nomee un cognome, la responsabilità andrebbe genericamente ascritta alla classe politica nel suo complesso. chi ha ordito la spallata, che ha fatto cadere Draghi e portato, in men di un baleno, alle elezioni, l’ha, a quel che appare, fatta franca.

Middle placement Mobile

Ci si è dimenticati anche che il Pd è stato sino all’ultimo il caposaldo, senza se e senza ma, del Governo Draghi?

Dynamic 1

Sono anni che il Pd suona, canta e porta la croce. Fa fatica a trovare una sua dimensione. Ha ereditato la responsabilità di rappresentare la continuità e la spina dorsale del sistema politico italiano, Senza il socialismo, però, il solo riferimento democratico è insufficiente. Tutto il resto è pura novità antisistema. E’ tutta avventura.

Se questo è il quadro di riferimento, nello specifico quale ruolo si è dato?

Dynamic 2

Ho cercato di farmi largo e di essere all’altezza della mia cultura politica e anche della mia storia personale. La mia provenienza familiare ovviamente conta e ha incontrato molti più convinti apprezzamenti rispetto agli anni, che abbiamo alle spalle. E’ purtroppo una campagna troppo breve, per poter dispiegare compiutamente tutta la forza delle proprie ragioni. Come se non bastasse, mi sono ritrovato a lottare contro forze politiche che dimostrano di avere dalla loro risorse infinite. Sono curioso di vedere, a posteriori, i bilanci di questa campagna elettorale.

In Sicilia si vota anche per il rinnovo del Consiglio Regionale…

Dynamic 3

E’ una sovrapposizione punitiva nei confronti degli elettori. Non è, o almeno non dovrebbe essere, un’unica campagna elettorale. Il giudizio sul governo del Paese è evidentemente diverso da quello sul governo regionale.

Se Bobo Craxi rientrasse fra i mai così ristretti eletti della Camera dei Deputati, che cosa farebbe per prima cosa?

Dynamic 4

Mi toccherebbe andare a piedi sul Monte Pellegrino, sino al Santuario di Santa Rosalia, patrona bipartisan di Palermo