Cottarelli: "Siamo qui a Monza per un'Italia solida e anche più giusta"

18 Settembre 2022 - 10.43

Una speranza di civiltà contro la deriva reazionaria e oscurantista della destra ‘padana’ ora travestita da indipendentista.

“Noi qui a Monza non siamo contro qualcosa ma per il Pnrr, per un’Italia solida e anche più giusta”. Lo ha detto l’economista Carlo Cottarelli, candidato con il Pd alle elezioni del 25 settembre, a margine dell’evento promosso dal partito a Monza `I Comuni per l’Italia´ a cui partecipano centinaia tra sindaci e amministratori locali del centrosinistra, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se la manifestazione del Pd è contro Pontida.

«Non abbiamo in programma cose strane come la flat tax ma un taglio delle tasse sul lavoro per rilanciare l’economia e la competitività – ha aggiunto -. È fondamentale realizzare il Pnrr, un piano di investimenti e riforme mentre la destra lo vuole cambiare e questa è una differenza fondamentale. Poi c’è una visione diversa di rapporti con la Ue noi siamo con l’Europa, gli altri hanno l’idea di muoversi con Orban che non mi sembra una grande idea».