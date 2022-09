Bonaccini (Pd): "Dopo le elezioni dialogo il M5s per costruire il centrosinistra del futuro"

globalist

17 Settembre 2022 - 22.16

C’è la possibilità di ricostruire un campo largo democratico? “Dopo le elezioni bisogna riprendere il dialogo il M5S per costruire il centrosinistra del futuro”. Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, durante la terza e ultima serata del Tpi Fest, la festa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene a Bologna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla.

“Abbiamo bisogno di un Pd più forte e di costruire un centrosinistra più largo”, dichiara Bonaccini secondo cui con “un’alleanza ampia e figure credibili il centrosinistra potrebbe vincere con chiunque”.

“Ho visto troppa rassegnazione in giro, non contano i sondaggi, ma contano i voti che si prendono alle urne”, aggiunge. “Io penso che questa settimana dobbiamo scegliere pochi argomenti sui quali non dobbiamo dire di essere migliori”, spiega Bonaccini.

“Non dobbiamo guardare le persone dall’alto in basso, la sinistra a volte ha dato l’idea di voler avere sempre ragione, di voler essere moralmente superiore”, sottolinea. “Non dobbiamo dire che siamo i migliori, ma che siamo i più affidabili su sanità, ambiente, fisco, lavoro”, aggiunge.

Sul perché il Pd si sia eccessivamente appiattito in campagna elettorale sul tema dell’agenda Draghi, Bonaccini risponde: “Verso Draghi c’è un apprezzamento alto nel Paese, basta parlare con le persone”.

“Da quando Draghi si è insediato la crescita del Paese è stata la più alta tra i Paesi occidentali”, ha dichiarato il governatore che, rispondendo ad alcune persone che contestavano le sue affermazioni sul premier, ha affermato: “Sto parlando di cose che sono successe”.