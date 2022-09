Fratoianni: "La tragedia delle Marche faccia riflettere chi ridicolizza l'ambientalismo"

globalist

16 Settembre 2022 - 11.14

Preroll

Per anni tanti hanno fatto a gare a negare i cambiamenti climatici e a proteggere abusivi e speculatori. Ancora un evento climatico estremo, ancora una catastrofe. Tutta la nostra vicinanza e solidarietà alle cittadine e ai cittadini delle Marche, che dopo una notte di terrore si trovano di fronte a questo disastro e piangere la morte di almeno nove persone. Eventi disastrosi come questo non sono banale maltempo, ma fenomeni provocati dal cambiamento climatico, la più grande emergenza di questi anni.”

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

Middle placement Mobile

“Negli ultimi 12 anni in Italia – prosegue il leader di SI – si sono verificati 1318 eventi estremi (dati Legambiente dal 2010 a luglio 2022), 132 solo nei primi sette mesi di quest’anno. Secondo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il 94% dei comuni italiani è a rischio dissesto e soggetto ad erosione costiera e sono oltre 8 milioni le persone che abitano nelle aree ad alta pericolosità.”

Dynamic 1

“È un problema che riguarda tutte e tutti. Per questo è necessario un fronte comune da parte della politica e delle istituzioni nazionali e locali. Lo dico anche ai leader che ridicolizzano le posizioni ambientaliste e quelle contro il consumo del suolo. Di tempo – conclude Fratoianni – ne abbiamo già perso troppo, è ora di fare qualcosa di concreto.”