Renzi ancora veleno sul Pd: "Letta è masochista, sta facendo una campagna efficace per Meloni"

13 Settembre 2022 - 11.09

«Letta, divorato dal rancore, sta facendo una campagna elettorale molto efficace. Ma efficace per la Meloni». Lo sostiene il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervistato da Repubblica sulle elezioni. Secondo Renzi, il centrodestra non ha ancora vinto: «Anche se Letta sta facendo di tutto per aiutarla con una campagna elettorale masochista – sottolinea – L’unica alternativa per bloccare Meloni è che il Terzo Polo faccia più del 10 per cento per giocare in Parlamento un ruolo decisivo».

E parlando delle posizioni della leader di FdI aggiunge: «Cambia volto a seconda dell’interlocutore – commenta -. Paradossalmente chi la sta demonizzando, come il Pd, le regala la più facile delle campagne elettorali. Più la attaccano con l’ideologia, più lei si mostra come la ragazza della porta accanto. Ma su Nato, Euro, Stati Uniti, sovranismo e globalizzazione le sue idee cambiano una volta all’anno. Sull’Europa usa lo stesso linguaggio di Salvini: «La pacchia è finita»». Il leader di Italia viva accusa di essere in malafede chi dice che il Terzo polo alla fine dialogherà con la destra: «Se c’è Draghi saremo in maggioranza, se c’è Meloni saremo all’opposizione», e aggiunge «Fare l’opposizione è l’attività in cui riesco meglio. Sto già preparando i primi emendamenti alla legge di Bilancio. Spero che al governo ci rimandiamo Draghi anziché Meloni».