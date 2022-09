Salvini mente sulla flat tax: "Non è vero che privilegia i ricchi, ma anche pensionati e partite iva"

globalist

9 Settembre 2022 - 17.04

Matteo Salvini ha risposto su Facebook a Carlo Cottarelli, che ha – giustamente – sottolineato come la flat tax privilegi soprattutto i ceti più abbienti. Il leader della Lega, negando l’evidenza, ha provato una ricostruzione che non sta in piedi sugli ipotetici vantaggi che toccherebbero anche pensionati e partite iva.

“Cottarelli si ferma ai preconcetti ideologici e forse non conosce la realtà, e poi parla di `ricchi´. Ma chi sono i `ricchi´ in un Paese che si sta impoverendo sempre di più anche per un sistema fiscale insostenibile? Qual é il suo indicatore economico personale di `ricchezza´?”

“Quindi le partite Iva che fatturano fino a 65.000 euro e oggi hanno la Flat tax sono `ricchi´ da punire e tassare? E dipendenti e pensionati con due redditi fino a 70.000 euro lordi all’anno a cui la vorremmo estendere cosa sono, sceicchi? Nel Pd – conclude Salvini – sanno solo tartassare con nuove tasse e minacciare gli italiani con la patrimoniale, per fortuna a scegliere saranno gli italiani il 25 settembre”.