Sondaggi politici, il Pd si avvicina a Meloni mentre crolla la Lega

8 Settembre 2022 - 16.15

Sondaggi politici, l’analisi sulle intenzioni di voto condotta dal Luiss CISE, la vittoria del centrodestra sembra sempre più probabile: la coalizione Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia-Noi Moderati totalizza infatti circa il 42% delle intenzioni di voto, contro il 31% del centrosinistra. Con FdI al 23% e il 21,4% del PD, il ruolo di primo partito di FdI appare confermato, mentre le altre liste della coalizione di centrodestra vedono percentuali in calo per la Lega (9,6%), con Forza Italia all’8% e Noi Moderati sotto l’1%.

All’interno del centrosinistra, invece, il rilevamento mostra una stima particolarmente positiva per l’alleanza Verdi-Sinistra (5,9%), mentre Più Europa (al 2,3%) e Impegno Civico (1,4%), non superano la soglia di sbarramento del 3%. Secondo le stime del Luiss CISE, il M5S si spinge sorprendentemente fino al 16,6%; mentre la stima per Azione-Italia Viva si ferma al 5,3%. ItalExit è confermato sopra la soglia di sbarramento al 3,6%.