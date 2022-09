Sala dà ragione a Sinistra e Verdi: "L'uso disinvolto dei jet privati va stigmatizzato"

globalist

8 Settembre 2022 - 14.36

«L’uso eccessivo di questi mezzi va stigmatizzato e soprattutto è una brutta comunicazione l’uso troppo disinvolto dei jet privati». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la proposta di abolire i jet privati del segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

«Da qua a dire che sono contrario ai jet privati mi sembrerebbe una cosa un po’ anti storica che metterebbe l’Italia in una posizione un po’ particolare. Se a livello europeo si volesse controllare meglio l’uso dei jet privati, possiamo ragionarci ma in certi casi mi sembra un uso per lavoro assolutamente necessario – ha precisato -. Non farò mai una battaglia contro i jet privati».

«Ma soprattutto non diffondiamo queste immagini che sono uno schiaffo a tanta gente che non ha i soldi per prendere l’autobus», ha concluso.