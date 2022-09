Berlusconi si ricorda dell'Ucraina in campagna elettorale: "Potrei mediare con Putin..."

globalist

7 Settembre 2022 - 22.34

Preroll

Si è svegliato? Dopo mesi di letargo e dopo una condanna al ‘minimo sindacale’ ossia solo un “mi ha deluso” Berlusconi fa propaganda pure sulla guerra, senza rendersi conto che se non si trattasse di una tragedia farebbe ridere. «Penso che la signora Angela Merkel al mio posto o con me» potrebbe mediare con Putin, «Con lei mi sentirei in grado di tentare un convincimento». Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, a Porta a porta in onda stasera.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’intervista sui valori cattolici

Middle placement Mobile

Il padrone di Forza Italia Silvio Berlusconi rilascia un’intervista all’Avvenire e promette di avversare tutte le leggi che chiamano in cause i diritti civili, dal Zan al biotestamento

Dynamic 1

«Il programma del Pd ne conferma la trasformazione in un partito radicale di massa. Renzi premier ha fatto le unioni civili, anticamera della legge Zan, e la legge sul biotestamento, anticamera della legge sul suicidio assistito, tutte sostenute dal Pd in questa legislatura. Noi su questi temi abbiamo sempre votato contro». Lo dice Silvio Berlusconi in un’intervista ad `Avvenire´.

«Metteremo sempre al centro -assicura il leader di Fi- la persona e non lo Stato, su una serie di temi importanti per l’impegno dei cattolici in politica: il rispetto per la vita dal concepimento alla morte naturale, la tutela della famiglia naturale, che ha una funzione diversa da altre scelte di vita, pur rispettabilissime, una politica sulle migrazioni che coniughi legalità e rispetto per la dignità delle persone, la parità scolastica e la libertà di educazione, la tutela dei più deboli, non in forma di assistenzialismo statalista ma incoraggiando il Terzo settore».