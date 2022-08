Renzi vuole ancora Draghi al governo: "Solo con il Terzo Polo questo potrà accadere, altrimenti ci tocca Meloni"

globalist

31 Agosto 2022 - 10.00

Renzi: “Solo il Terzo Polo può riportare Draghi”

Matteo Renzi ha l’obiettivo di riportare Mario Draghi alla guida del Paese. L’ex pd non ne ha mai fatto mistero e non perde occasione per ricordarlo. “Più della percentuale mi interessa il nome del premier. Ormai è chiaro a tutti che le alternative sono due: o Giorgia Meloni o resta Mario Draghi. Se il Terzo Polo va molto bene, il premier è Draghi. Se noi non facciamo il botto, ci va la Meloni”.

Parlando poi del Pd, il leader di Italia Viva dichiara che “purtroppo Letta ha sbagliato tutto. A me dispiace per i tanti del Pd che sono militanti appassionati, ma la strategia del nuovo segretario porterà il Pd a una disfatta” e “temo che per colpa sua la Meloni possa ambire a Palazzo Chigi”.