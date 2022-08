Caro bollette, Paragone: "Il governo favorisce gli speculatori"

globalist

30 Agosto 2022 - 15.03

«Parliamo di temi concreti: parliamo di caro bollette e stiamo mettendo tutti all’angolo. Noi avevamo già denunciato il gioco degli speculatori: mi sembra che il Governo Draghi stia facendo di tutto per favorire gli speculatori. Tanto per fare un esempio: l’altro giorno Eni ha staccato un utile da 7 miliardi, cioè una partecipata di Stato, mentre gli italiani soffrono, stacca un utile del genere. Io mi domando cosa faccia il Governo». Lo ha detto il segretario di Italexit Gianluigi Paragone, che ha presentato i candidati per l’Emilia-Romagna a Bologna.

«Manca un controllo sugli speculatori nei mercati energetici», ha aggiunto. Inoltre «dobbiamo dire che abbiamo sbagliato completamente l’interlocuzione con la Russia: le sanzioni sono sbagliate. Pensare di andare a comprare armi e darle agli ucraini e poi, di contro, la coperta è corta sull’economia reale, sulle famiglia, sugli artigiani e sui piccoli imprenditori è una strategia e una politica sbagliata». Quindi «occorre rivedere la nostra posizione rispetto al conflitto perché gli italiani stanno pagando il prezzo di una guerra che non è la nostra».