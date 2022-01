Gianluigi Paragone, il senatore no-vax, ha il Covid: "Non ho ancora deciso se andrò a votare"

globalist

22 Gennaio 2022

Preroll

Paragone ha il covid: galeotta l’uscita senza protezioni con Luc Montagnier. Nelle foto si vedono lui ed altri senza mascherina intorno al professore diventato il ‘vate’ dei negazionisti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il senatore Gianluigi Paragone è positivo al Covid e non sa ancora se lunedì sarà a Roma a votare per il capo dello Stato. L’esponente di Italexit, noto per le sue posizioni no vax e non vaccinato lui stesso dice: “Non ho alcun sintomo. Me ne sono accorto giovedì scorso con un tampone molecolare perché il 15 gennaio ero alla manifestazione con il professor Luc Montagnier. Non ho ancora deciso se andrò a votare”.

Middle placement Mobile

Bene che non abbia sintomi. Ma sono i non vaccinati le principali vittime della quarta ondata