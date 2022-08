Ilaria Cucchi si presenta: "Sapete chi sono, non mi sono mai arresa e vinceremo"

globalist

29 Agosto 2022 - 14.17

Ilaria Cucchi ha presentato la sua candidatura al Senato con Sinistra Italiana – Verdi, con un evento a Roma al Parco degli Acquedotti, sotto la targa di suo fratello Stefano. «Vi faccio una promessa: ormai ci conosciamo da tanti anni, sapete bene chi è Ilaria Cucchi, è una di voi, è una come voi che vive le vostre storie quotidiane. Da oggi in poi diventa una politica. Io continuerò a essere con voi e tra di voi per raccogliere i problemi della gente. Non mi sono mai arresa, non ci siamo mai arresi, non lo faremo ora, noi vinceremo».

«Ilaria Cucchi è ancora quella che viene fermata per strada e a cui i romani dicono `daje´. Ciascuna di quelle persone mi ha dato la forza di andare avanti in quella battaglia e sento di dover fare tanto per loro», ha aggiunto a margine.