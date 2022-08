Bonaccini non dà nulla per scontato: "Rimonta elettorale? Abbiamo il dovere di crederci"

globalist

29 Agosto 2022 - 14.26

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, in merito a una possibile rimonta del Pd e del centrosinistra alle prossime elezioni politiche considerati i sondaggi che attualmente danno in netto vantaggio il centrodestra si è detto ottimista. Alle ultime regionali in Emilia-Romagna «eravamo molto indietro – ricorda Bonaccini – e abbiamo recuperato tantissimi punti percentuali rispetto ai sondaggi che fotografano una situazione ma non sono le urne. Sono i voti dei cittadini che fanno la differenza. Abbiamo il dovere di crederci. Abbiamo il dovere di farlo. Chi già parla di cosa succede il 26 settembre vuol dire che ha smesso di lottare».

