Andrea Orlando replica a Conte: "Sulle misure sociali a volte il Pd è rimasto solo, M5s mai"

globalist

27 Agosto 2022 - 22.24

Preroll

Un botta e risposta con il Movimento 5 stelle che dopo essersi sempre definito post-ideologico e quindi né di destra e né di sinistra ora fa il super-progressista alla sinistra del mondo. Senza dimenticare che Beppe Grillo, parlando con uno dei caporioni di CasaPound diceva: “Sembra di sentir parlare un 5 stelle…”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Chiederei a Conte di essere più obiettivo perché se andiamo a vedere i verbali dei Cdm o le rassegne stampa, sulle misure di carattere sociale a volte il Pd è rimasto solo a sostenerle, non ci sono invece mai state volte in cui M5s è rimasto solo”.

Middle placement Mobile

Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a margine del Festival delle Fornaci Rosse a Vicenza, replica al leader M5s. L’esponente Pd ricorda che «sul tavolo del confronto con le parti sociali c’erano misure molto importanti, come il salario minimo e un intervento organico sul cuneo fiscale, tutte misure a sostegno dei salari. In più, per la prima volta, sul tavolo c’era anche il tema della precarietà del lavoro, ma la caduta del governo ha vanificato» il lavoro.