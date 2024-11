Orlando (Pd): "Conte pensa che le alleanze siano una rinuncia alla purezza, ma senza..."

globalist Modifica articolo

27 Novembre 2024 - 19.30

ATF

«Penso che il senso del ragionamento fatto da Conte sia che le alleanze possono apparire come una rinuncia alla purezza, ma senza le alleanze i valori rimangono proclamati e non praticati». Lo ha detto il deputato del Pd Andrea Orlando a Tagada’ su La7.

«Mi auguro – ha aggiunto – che si sia imparato qualcosa dalla Liguria, anzi credo di sì perché in entrambe le realtà, Umbria e Emilia-Romagna, si è riusciti a sbloccare prima la situazione e ad avere una campagna elettorale più lunga e con qualche tensione in meno. Io sono dispiaciuto per la Liguria, ma contento per Emilia-Romagna e Umbria. Mi auguro che la lezione nella mia regione possa servire ad evitare errori a livello nazionale».

«Quando uno perde – ha concluso – deve assumersi la responsabilità della sconfitta, anche se di misura perché abbiamo perso dell’1%. Poi ho visto un volto vuoto, che è quello della coalizione che ancora non c’è. Mi impegnerò sicuramente in Regione, non è escluso che lo faccia rimanendo anche in Consiglio regionale, devo ancora fare alcuni passaggi con il gruppo dirigente nazionale, ne ho fatti alcuni a livello ligure, e nei prossimi giorni scioglierò la riserva».