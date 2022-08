Sondaggi politici, stabile il centrodestra che sfiora il 50% delle preferenze

globalist

26 Agosto 2022 - 09.20

Sondaggi politici, Tecnè ha eseguito la rilevazione nella settimana del 25 agosto 2022, confermando il trend elettorale dell’ultimo periodo: il Centrodestra sfiora il 50% delle preferenze nell’uninominale (49,6% alla Camera, 49,5% al Senato).

Il Centrosinistra si attesta al 29% in entrambe le Camere. Si registra, nelle intenzioni di voto, una leggera crescita del M5s e del Terzo Polo.

Per quanto riguarda il proporzionale, Fdi si conferma il primo partito (24,6%), in crescita dello 0,3%, seguito dal Pd (22,5%), dalla Lega (12,7%) e da Forza Italia (11,1%). In lieve aumento il numero tra indecisi e tra chi si astiene (+0,7% rispetto alla settimana precedente).