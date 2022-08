Rita Dalla Chiesa candidata da Forza Italia in un seggio blindato in Puglia: in serata tutti i nomi

globalist

22 Agosto 2022 - 11.16

Rita Dalla Chiesa, primogenita del generale Carlo Alberto, ucciso dalla mafia nel 1982 e volto noto della tv di Berlusconi, è candidata in Puglia con Forza Italia. Arrivano conferme sulla candidatura di Dalla Chiesa in un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari. Dietro di lei Michele Boccardi, Maria Tiziana Rutigliani e Domenico Damascelli.Dalla Chiesa correrebbe anche nell’uninominale Camera di Molfetta.

Il coordinatore regionale, il deputato Mauro D’Attis, guiderebbe il listino nel collegio di Brindisi-Lecce- Galatina e dietro di lui ci sarebbe Matilde Siracusano. D’Attis è anche nel maggioritario di Brindisi, sempre a Montecitorio. capolista al Senato al proporzionale (Foggia-Andria-Bari-Taranto-Lecce) c’è la senatrice Licia Ronzulli, fedelissima del Cav. L’ex sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, uno dei legali storici di Silvio Berlusconi, dalla Camera `trasloca´ al Senato: si presenterà nell’uninominale di Andria.