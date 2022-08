Il Guardian: "L'instabilità in Italia apre la strada a un premier di estrema destra"

globalist

22 Agosto 2022 - 19.53

Una analisi seria, anche se si spera in un cambio negli ultimi giorni. Molti anni di instabilità politica in Italia «aprono la strada a una premier di estrema destra». È quanto si legge su una newsletter del Guardian, quotidiano britannico di orientamento progressista-liberal, in cui si confrontano il commentatore politico Archie Bland e la corrispondente da Roma, Angela Giuffrida.

«Dalla fine dell’era di Silvio Berlusconi nel 2011, la politica italiana è stata caratterizzata dall’instabilità. Nelle elezioni del prossimo mese, le cose potrebbero cambiare. I beneficiari sono gli eredi di Benito Mussolini», così esordisce la newsletter.

Si passa poi ad analizzare il successo di popolarità della leader di Fratelli d’Italia (FdI), Giorgia Meloni, che aspira al ruolo di presidente del Consiglio, a partire dal fatto che il suo partito non ha preso parte negli ultimi anni a governi «per motivi di convenienza politica o di interesse nazionale», come l’ultimo guidato da Mario Draghi. La sua affermazione personale deriva dal fatto che viene «considerata dagli elettori come una di loro», rispetto invece a una sinistra percepita spesso come «radical chic».

Sinistra che ha anche delle responsabilità, perché è stata incapace di dare risposte concrete ai malumori dell’elettorato. E rispetto alla questione delle radici di FdI si legge: «La domanda se i Fratelli d’Italia siano o meno fascisti è meno pertinente della domanda su cosa accadrà dopo, e il posto del Paese all’interno della destra radicale moderna e la sua influenza in tutta Europa».