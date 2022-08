Giulio Tremonti: "Mi candido con Fratelli d'Italia"

globalist

21 Agosto 2022 - 16.37

Preroll

Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia del governo Berlusconi, ha annunciato il suo ritorno in politica: “Sì, mi candido con Fratelli d’Italia, lunedì tutto sarà pubblico”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In merito alla situazione energetica attuale e al futuro dell’Italia, Tremonti spiega: “Il tetto al prezzo del gas non funziona e non ci sarà, ma ci sono cose che vanno fatte. Credo che il governo italiano, che è ancora in carica, debba preparare gli italiani a quello che succederà in autunno che, temo, non sarà positivo e quindi dovrebbe togliere la tassazione sull’energia almeno sulle bollette basiche, quelle più basse”.