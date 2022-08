Boccia (Pd): "Berlusconi cerca di auto-assolversi e tenta sempre di riscrivere la storia"

globalist

17 Agosto 2022 - 17.27

Berlusconi è sempre Berlusconi: quello delle leggi ad personam e quello che sosteneva di aver creduto che Ruby fosse la nipota di Mubarak.

«Anche oggi Berlusconi prova ad autoassolversi dai disastri compiuti da Forza Italia provando come sempre a riscrivere la storia; ma in politica contano le azioni e i fatti. E i fatti dicono che Forza Italia e Lega non hanno votato la fiducia al governo Draghi, il resto è la solita mistificazione della realtà. A destra non cambieranno mai, sono gli stessi che il 15 luglio 2020 votarono contro il Pnrr per poi rivendicarne due anni dopo la paternità, provando a cambiare la destinazione delle risorse. Alle continue bugie di Berlusconi e della destra noi rispondiamo con un programma serio, realizzabile, che mette al centro il lavoro, i giovani e i più deboli, contro ogni forma di diseguaglianza. Interventi precisi, concreti, su sanità, scuola e ambiente che incidono sulla vita reale di ogni giorno delle persone».

Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.