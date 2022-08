Fratoianni: "Non servono auguri di buon Ferragosto della politica ma risposte ai drammi sociali"

globalist

15 Agosto 2022 - 17.16

Tra poco più di un mese le elezioni e la destra amica dei ricchi è in netto vantaggio. Che fare? “Bando alle ipocrisie: gli italiani non si aspettano dal mondo della politica gli auguri di Ferragosto. Aspettano invece risposte sui problemi drammatici che hanno di fronte: milioni di famiglie non riescono ad arrivare alla fine del mese a causa degli stipendi troppo bassi. Gli aumenti stratosferici delle bollette, che garantiscono enormi extra profitti alle compagnie, strangolano imprese e interi settori sociali”.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

«Occorrono interventi che garantiscano subito – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – una mensilità in più a lavoratori e pensionati, e che gli extraprofitti siano tassati del tutto. Altro che star dietro all’ego ipertrofico di un Calenda che continua ad invadere ogni tg, o alle sciocchezze di Salvini sull’invasione dei migranti o sulle mirabolanti promesse di un anziano tycon, che quando ha governato il Paese ha combinato solo disastri. La politica – conclude Fratoianni – per essere credibile deve tornare ad affrontare i problemi del Paese».